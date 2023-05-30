Более трети россиян пьют воду из-под крана

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Около 39% россиян признались, что пьют воду из-под крана, следует из исследования сети автоматов продажи питьевой воды "Налей воды", данные которого приводит "Газета.ру".

При этом большая часть пьющих воду из-под крана респондентов проживают в небольших селах, деревнях и поселках городского типа, уточняется в исследовании. 40% из них объяснили свой выбор удобством. 29% считают бутилированную воду дорогой.

Кроме того, 35% россиян, которые пьют воду из водопровода, кипятят ее перед употреблением.

Также отмечается, что примерно 94% опрошенных россиян волнуются о качестве воды, которую пьют.

61% опрошенных фильтруют воду для питья. Из них 65% покупают сменные кассеты для кувшина, а 34% используют проточный фильтр под мойку.

Среди респондентов есть те, кто озонирует воду специальным прибором, добавляет коралловую воду или предпочитает пить из скважины.

Ранее диетолог рассказала, что нормальной дозой для человека в сутки является 2 литра отфильтрованной воды. Эксперт рекомендовала людям рассчитывать количество необходимой воды по формуле 30 миллилитров на 1 килограмм веса. Кроме того, она посоветовала пить воду за полчаса до приема пищи, чтобы улучшить процесс пищеварения.