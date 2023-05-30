Диетолог рассказала, как наладить питьевой режим летом

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Нормальной дозой для человека в сутки является 2 литра отфильтрованной воды. В летний период человеку стоит каждые 15 минут выпивать по 75–100 миллилитров воды. Об этом сообщает сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на диетолога-нутрициолога Ирину Мансурову.

По словам эксперта, вода – это продукт без калорий, но при этом в ней содержится множество полезных микроэлементов, например йод, фтор, кальций и другие.

Она советует пить чистую фильтрованную воду, так как дистиллированная была подвержена очистке и не имеет пользы, а в кипяченой, после термической обработки, увеличивается количество солей и хлора.

"В среднем нормальная доза для человека в сутки – 2 литра чистой воды. Исключение составляют люди, у которых диагностированы болезни почек или сердца, им индивидуальную дозировку должен предлагать врач", – подчеркнула Мансурова.

Она рекомендовала людям рассчитывать количество необходимой воды по формуле 30 миллилитров на 1 килограмм веса. Получившееся значение позволит организму лучше усваивать пищу, вода вымоет и очистит организм от отходов при помощи пота, слюны или слез.

"Важно понимать, что в процессе обычной жизнедеятельности организм теряет в среднем около двух с половиной литров в день. И, естественно, надо баланс восстанавливать", – сказала эксперт.

Отвечая на вопрос, как понять, что человеку пора выпить воды, врач отметила, что стоит прислушиваться к себе и не доводить до ощущения сильной жажды. Она предложила просто пить в течение дня маленькими глотками. Этого достаточно для того, чтобы организм не был доведен до обезвоживания.

"Причем речь идет только про воду. Супы, компоты, соки, кофе или чай – это еда, содержащая калории. К жидкой еде нельзя относиться как к воде", – подчеркнула нутрициолог.

Также врач советует пить воду за полчаса до приема пищи, это улучшит процесс пищеварения, а два стакана теплой воды утром, когда человек только проснулся, помогут наладить работу всего организма. Помимо этого, Мансурова предлагает добавлять в воду сок лимона.

"Аккуратнее с употреблением воды надо быть тем, у кого есть проблемы с выделительной функцией почек, а также при наличии онкопатологии, есть асцит – скопление жидкости в организме. Однако это не равно мысли, что воду в такой ситуации пить вообще не надо", – сказала врач.

Мансурова напомнила, что летом или во время тренировок вода расходуется намного быстрее, поэтому она просит людей заранее побеспокоиться о балансе и взять с собой необходимое количество воды. Во время занятий или в жаркие дни она советует пить каждые 15 минут от 75 до 100 миллилитров воды.

"Понять, что вы пьете достаточно, можно и без анализов. Достаточно обратить внимание на два признака: мочеиспускание должно быть 5 и больше раз, моча при этом должна быть светлого цвета", – резюмировала эксперт.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что квас, купленный в магазине, не стоит пить людям с сахарным диабетом и тем, кто страдает от заболеваний желудка. По его словам, купленный квас может содержать очень много сахара и сильно повышать уровень глюкозы в крови.

