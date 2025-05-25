МЧС предупредило москвичей о сильной жаре 25 и 26 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сильная жара ожидается в столице днем 25 и 26 мая. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

По прогнозам синоптиков Росгидромета, местами температура воздуха поднимется до 30 градусов и выше.

В связи с этим москвичей просят избегать перегрева на солнце и выбирать одежду светлых тонов. Кроме того, в жаркие дни горожанам следует носить головной убор и пить больше воды.

В МЧС также призвали не забывать о требованиях пожарной безопасности.

На фоне жары спасатели усилили патрулирование акватории Москвы-реки и внутренних водоемов города. В столице работает 25 поисково-спасательных станций и одна пожарно-спасательная. Из них 14 станций расположены на Москве-реке, две – на Химкинском водохранилище и еще 10 – на внутренних водоемах.

Кроме того, спасатели постоянно пешком проходят береговую линию для того, чтобы провести профилактические беседы с отдыхающими. Также они выявляют детей, которые плавают в водоемах без сопровождения взрослых.

