25 мая, 11:16Общество
МЧС предупредило москвичей о сильной жаре 25 и 26 мая
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Сильная жара ожидается в столице днем 25 и 26 мая. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.
По прогнозам синоптиков Росгидромета, местами температура воздуха поднимется до 30 градусов и выше.
В связи с этим москвичей просят избегать перегрева на солнце и выбирать одежду светлых тонов. Кроме того, в жаркие дни горожанам следует носить головной убор и пить больше воды.
В МЧС также призвали не забывать о требованиях пожарной безопасности.
На фоне жары спасатели усилили патрулирование акватории Москвы-реки и внутренних водоемов города. В столице работает 25 поисково-спасательных станций и одна пожарно-спасательная. Из них 14 станций расположены на Москве-реке, две – на Химкинском водохранилище и еще 10 – на внутренних водоемах.
Кроме того, спасатели постоянно пешком проходят береговую линию для того, чтобы провести профилактические беседы с отдыхающими. Также они выявляют детей, которые плавают в водоемах без сопровождения взрослых.
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