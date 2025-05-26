26 мая, 06:31Общество
Жара до 30 градусов прогнозируется в Москве 26 мая
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Жаркая и малооблачная погода без осадков ожидается в столице в первый день недели, 26 мая. Об этом информирует Гидрометцентр России.
По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 28 до 30 градусов, по области – от 25 до 30 градусов.
Юго-восточный и южный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба.
Ночью температура в столице может понизиться до 16 градусов, а в Подмосковье – до 13 градусов.
В связи с жаркой погодой в МЧС призвали москвичей избегать перегрева на солнце и выбирать одежду светлых тонов. Кроме того, в жаркие дни горожанам следует носить головной убор и пить больше воды.
В начале лета в Московском регионе ожидается теплая и солнечная погода, которую будет формировать антициклон. Максимальная температура воздуха при этом приблизится к отметке 30 градусов.
Синоптики спрогнозировали жаркую погоду в Москве в течение недели