Жара до 30 градусов прогнозируется в Москве 26 мая

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Жаркая и малооблачная погода без осадков ожидается в столице в первый день недели, 26 мая. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 28 до 30 градусов, по области – от 25 до 30 градусов.

Юго-восточный и южный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до 16 градусов, а в Подмосковье – до 13 градусов.

В связи с жаркой погодой в МЧС призвали москвичей избегать перегрева на солнце и выбирать одежду светлых тонов. Кроме того, в жаркие дни горожанам следует носить головной убор и пить больше воды.

В начале лета в Московском регионе ожидается теплая и солнечная погода, которую будет формировать антициклон. Максимальная температура воздуха при этом приблизится к отметке 30 градусов.