Синоптик Ильин не исключил заморозки в Московском регионе до конца мая

Майская погода продолжит колебаться в Москве вплоть до начала лета: по прогнозам синоптиков, после потепления, которое уже пришло в город, снова последует волна похолодания. Когда в столицу наконец придет стабильное тепло, разбиралась Москва 24.

Холодная аномалия

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

В ночь с 14 на 15 мая в столичном регионе были зафиксированы очередные заморозки в южных и восточных районах. Как рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, отрицательные температуры фиксировались метеостанциями Электростали, Мелихова, Приокско-Террасного заповедника и Серебряных Прудов, причем холоднее всего было в последних двух населенных пунктах (до минус 0,9 градуса).

Заморозки были в Москве и области и в предыдущие ночи. В целом холодная аномалия, которая началась еще в конце апреля, продержалась в регионе всю первую половину месяца, рассказала в беседе с Москвой 24 главный специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.





Татьяна Позднякова главный специалист информагентства "Метеоновости" Все предыдущие 14 дней температура воздуха держится с холодной аномалией в среднем на 4,8 градуса ниже нормы. И вторая половина мая не сможет до конца компенсировать весь холод, который мы получили в первой. Погода продолжит колебаться.

В свою очередь, потепление, которое придет в Москву в ближайшие выходные, 17 и 18 мая, (до плюс 20 градусов – днем и до плюс 12 – ночью), сменится очередным похолоданием в начале следующей рабочей недели (до плюс 15 и плюс 5 соответственно), рассказала Позднякова.

Более того, синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин в беседе с Москвой 24 не исключил очередных заморозков в начале третьей декады месяца.

"В ее первой пятидневке ночные температуры в Москве будут понижаться до 1–4 градуса тепла. Не исключено, что в этот период в некоторых частях области они будут приближаться и к нулевым отметкам. Легкий минус термометры могут показать в западном и северо-западном районах региона", – рассказал специалист.

Курс на тепло

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Погода, близкая к норме, установится в Московском регионе только в конце месяца, подчеркнула Татьяна Позднякова.

"По предварительным прогнозам, последняя пятидневка мая будет более комфортной, с высокой температурой, соответствующей климату. В ночные часы столбики термометров будут показывать 8–13 градусов тепла, а днем воздух прогреется до 15–20 градусов, в отдельные даты – и до 22", – уточнила специалист.

Положительная динамика может продлиться и в начале лета, добавила она.



Татьяна Позднякова главный специалист информагентства "Метеоновости" Долгосрочные прогнозы говорят о том, что июнь в столичном регионе ожидается с положительной аномалией температуры около 1 градуса. То есть на выходе мы можем получить среднемесячную температуру в 18 градусов.

Что касается осадков, то в июне они будут близкими к норме с вероятностью небольшого дефицита.

При этом положительная аномалия температур прогнозируется Гидрометцентром на все предстоящее лето, уточнила Позднякова. В то же время такой сценарий может и не сбыться, ведь ранее температуру выше нормы прогнозировали и в мае, однако месяц пока далеко нельзя назвать теплым, заключила эксперт.