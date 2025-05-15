Заморозки минувшей ночью в Московском регионе стали последними в сезоне

Фото: Москва 24

Заморозки прошедшей ночью в Москве и Подмосковье стали последними в текущем сезоне. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в телеграм-канале.

По словам синоптика, заморозки наблюдались в отдельных районах юга и востока столичного региона. Их зафиксировали метеостанции Электростали, Мелихова, Приокско-Террасного заповедника и Серебряных Прудов. При этом холоднее всего было в двух последних населенных пунктах – там ночной минимум составил минус 0,9 градуса.

Близкой к нулевой отметке была температура в Пушкине (0,2 градуса) и Ново-Иерусалиме (0,6 градуса). Самым теплым местом оказался подмосковный Дмитров. Там температура воздуха не опускалась ниже 5 градусов, отметил Леус.

Он указал, что в Москве, по данным метеостанции ВДНХ, минимальная температура воздуха составила 3 градуса. В Бутове она была 0,2 градуса, на Балчуге – 6,2 градуса. В ТиНАО минимум составил 0,1 градуса.

В ближайшие пять дней температура воздуха ожидается в пределах от 4 до 9 градусов, заключил специалист.

В Москве до конца мая может выпасть до 60% месячной нормы осадков. При этом месяц будет прохладным и довольно переувлажненным, рассказал ранее синоптик Евгений Тишковец. С его слов, ближайшая "порция" осадков ожидается в городе во второй половине четверга, 15 мая.