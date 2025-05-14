Май в Москве завершится теплом до 25 градусов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве в последнюю неделю мая ожидается очень теплая погода, температура поднимется до 25 градусов. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"Температура воздуха днем может быть до плюс 25 градусов, это предварительный прогноз на окончание весны", – цитирует синоптика Агентство "Москва".

Ранее синоптики предупредили, что в воскресенье, 18 мая, в Московском регионе ожидается мощный южный циклон с существенной зоной осадков. На следующий день прогнозируются "затухающие дожди".

При этом в четверг, 15 мая, прогнозируется 16 градусов тепла, а в пятницу и в субботу, 16 и 17 мая, – до 18 градусов тепла.

Июнь в Центральной России ожидается теплым и сухим. По прогнозам температура в этот месяц будет чуть выше климатической нормы, а осадков должно выпасть немного.