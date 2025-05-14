Синоптик Тишковец: 25% месячной нормы осадков выпало в Московском регионе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Четверть месячной нормы осадков выпала местами в столичном регионе с середины 13 мая. Об этом РИА Новости заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, в Москве выпало около 10% от месячной нормы. Менее чем за сутки на ВДНХ зафиксировано пять миллиметров осадков, в Тушине – шесть миллиметров, на Балчуге – семь миллиметров.

В Подмосковье обильные дожди прошли в Талдоме (15 миллиметров) и Дмитрове (14 миллиметров) – 25% от всего майского объема небесной влаги. В Коломне, Клину, Долгопрудном и Черустях выпало восемь миллиметров осадков, добавил Тишковец.

За 13 дней в мае с опережением климатического графика в столице выпало 53 миллиметра осадков – 87% месячной нормы. При этом месяц почти на пять градусов холоднее положенного, отметил собеседник агентства.

Между тем в Москве и Подмосковье 14 мая прогнозируются облачная с прояснениями погода и дожди. Температура воздуха в столице составит от 10 до 12 градусов, по области – от 8 до 13 градусов. Скорость юго-западного ветра окажется в пределах 5–10 метров в секунду, атмосферное давление ожидается на отметке 740 миллиметров ртутного столба.