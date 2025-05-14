До 12 градусов тепла, облачная погода и небольшой дождь будут в Москве 14 мая

Фото: Москва 24/Никита Симонов

От 10 до 12 градусов тепла будет в Москве в среду, 14 мая, сообщает Гидрометцентр России.

В столице ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь. В Подмосковье – от 8 до 13 градусов тепла, местами – умеренный дождь.

Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптики предупредили, что все ближайшие дни в Москве будет идти дождь с разной интенсивностью. В выходные потеплеет, но ливень только усилится.

Также климатолог ФГБУ "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" Николай Терешонок заявил, что в летний сезон в Москве ожидаются ураганы и грозы. Он отметил, что количество опасных явлений возрастает в связи с изменением климата, в особенности в июле.