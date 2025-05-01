Климатолог Терешонок: летом Москву ожидают ураганы и грозы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В летний сезон в Москве ожидаются ураганы и грозы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на климатолога ФГБУ "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" Николая Терешонка.

Он отметил, что количество опасных явлений возрастает в связи с изменением климата, в особенности в июле.

"В июле у нас чаще всего бывают ураганы, грозы и ливни, и этот год для Москвы не исключение", – заключил он.

Ранее сообщалось, что в ночь на 2 мая в Москве ожидается ливень с мокрым снегом, а видимость может ухудшиться до 600–1000 метров. За сутки прогнозируется рекордное количество осадков – до 19–24 миллиметров.

Кроме того, температура воздуха в столичном регионе понизится до 0 – плюс 3 градусов.

Вечером 2 мая ожидается ветер с порывами до 15 метров в секунду. В МЧС порекомендовали жителям столицы быть внимательными и осторожными.