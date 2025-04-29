Синоптик Шувалов: майские праздники будут дождливыми

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

В Москве и области ожидаются дожди в майские выходные. Об этом сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов в разговоре с радио Sputnik.

По его словам, сильные дожди прогнозируются 1 и 4 мая. Уже в четверг, 1 мая, в столицу и Московскую область придет западный циклон, из-за которого выпадет пятая, а то и четвертая часть от месячной нормы. В воскресенье, 4 мая, снова будут лить дожди, но уже из-за другого циклона с фронтальными разделами, добавил Шувалов.

Синоптик также отметил, что столбики термометров поднимутся до 10–15 градусов, а ночью температура воздуха будет 2–7 градусов. Такая погода является нормой для данного периода времени, добавил он.

Кроме того, Шувалов полностью исключил выпадение снега. Однако он советует москвичам, занимающимся огородами, дождаться более благоприятной погоды.

В беседе с RT Шувалов уточнил, что дожди начнутся в середине дня 1 мая и продлятся до 06:00–09:00 следующего дня. За это время выпадет примерно 25–50% месячной нормы.

В первый день мая температура воздуха прогнозируется от 11 до 13 градусов. Однако на следующий день, 2 мая, ожидается холодный сектор циклона. В связи с этим столбики термометров опустятся до 8–10 градусов.

Также небольшой дождь возможен и 3 мая. Воздух в этот день прогреется до 13–15 градусов. 4 мая также ожидаются осадки, а температура составит 10–15 градусов, отметил синоптик.

Кроме того, Шувалов подчеркнул, что длительное потепление в столичном регионе будет еще не скоро.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус заявил, что минувшая ночь в Москве, 29 апреля, прошла без заморозков. Синоптик Никита Поповин добавил, что экстремальных температурных скачков в ближайшие недели также не прогнозируется.