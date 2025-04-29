Заморозки покинули Москву

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Минувшая ночь в Москве, 29 апреля, прошла без заморозков, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Облака атмосферного фронта прикрыли регион от ночного выхолаживания, а юго-западные ветры принесли более теплые воздушные массы. В такой ситуации в Москве, по данным базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, минимум составил плюс 6,6 градуса", – написал Леус в своем телеграм-канале.

На других метеостанциях Москвы минимальная температура также не опускалась ниже ноля. В Бутове зафиксировали минимальную температуру в 3,3 градуса тепла, а на Балчуге – 7,4 градуса. При этом в ближайшую ночь заморозков в столице не ожидается.

Экстремальных температурных скачков в ближайшие недели также не прогнозируется, сообщает Life.ru со ссылкой на синоптика Никиту Поповина.

"Несмотря на то что неделя в столичном регионе началась с заморозков – в Москве было до минус 1,5, а по Московской области – до минус 6, в ближайшие дни и в начале мая каких-то серьезных холодов не ожидается", – добавил специалист.

Вместо этого горожан ожидает климатическая нестабильность в виде переменных осадков, облачности и солнца. Поэтому Поповин пока не рекомендует переходить на легкую одежду.

Кроме низкой температуры воздуха, которая будет почти на 10 градусов ниже нормы в "самый ненастный день", москвичей ждут дожди и ветер со скоростью от 13 до 14 метров в секунду. При этом температура стабилизируется уже к концу недели, приблизившись к нормальным майским значениям, уверен синоптик.

Ранее стало известно, что интенсивные дожди пройдут в Москве 29 апреля, а порывы ветра будут достигать до 18 метров в секунду. Потепление придет в Подмосковье и Москву лишь в выходные, 3 и 4 мая, когда столбики термометров днем покажут от 11 до 16 градусов тепла. При этом значения все равно будут на 2 градуса ниже нормальной для начала мая температуры.