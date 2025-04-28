Дождливая погода установится в столице до 1 мая

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Пасмурная погода с дождями ожидается в Москве с 29 апреля по 1 мая. Об этом RT рассказал синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

"Сегодня (28 апреля. – Прим. ред.) еще будет солнечно", – отметил эксперт.

Интенсивные дожди пройдут в столице 29 апреля. Температура будет колебаться в районе 8–10 градусов тепла, а порывы ветра составят до 18 метров в секунду. Синоптик уверен, что ночных заморозков в столичном регионе уже не будет, но температура ночью до конца недели все равно будет находиться в пределах от 2 до 7 градусов тепла.



"1 мая с утра ожидается умеренный дождь, кратковременные осадки с перерывами в течение дня. Но воздух может прогреться до 16 градусов тепла", – отметил эксперт.

Ильин добавил, что от 14 до 19 градусов тепла ожидается в предстоящие выходные.

В свою очередь, ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что 29 и 30 апреля, в столичном регионе может выпасть около 25% от месячной нормы осадков.

"Апрель 2025 года в Москве и Подмосковье ведет себя как месяц-баламут: то снегом забросает, то огорошит количеством рекордов максимальной температуры, а затем дал волю заморозкам", – написала она в своем телеграм-канале.

По словам Поздняковой, апрель, начавшись дождями, дождями и завершится. При этом холодная погода негативно скажется на состоянии цветущих деревьев. В частности, даже листья каштанов прихватил мороз, посетовала специалист.

Ранее сообщалось, что 28 апреля в Москве ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду. Москвичей призвали не стоять под деревьями и не оставлять около них автомобили. Кроме того, в столице резко повысится атмосферное давление – на 10 миллиметров ртутного столба.

С 28 по 29 апреля в Москве и Подмосковье действует желтый уровень опасности, связанный с риском возникновения пожаров.