МЧС предупредило москвичей о сильном ветре 28 апреля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сильный ветер, порывы которого могут достигать до 15 метров в секунду, ожидается в Москве с утра до вечера понедельника, 28 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

В связи с этим горожан попросили оставлять автомобили в безопасных местах, обходить на улице рекламные щиты и шаткие конструкции, а также быть аккуратными на дорогах. Кроме того, жителям столицы посоветовали не оставлять детей без присмотра.

"Берегите себя и своих близких! При необходимости звоните по телефонам 101, 112 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-31-01", – сказано в заявлении ведомства.

Между тем в центральной России ожидается самая холодная ночь третьей декады апреля. Как прогнозирует в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в Москве в ночь на 28 апреля столбик термометра опустится до минус 4 градусов, а по области – до минус 6 градусов. Такая погода, по словам синоптика, характерна для начала апреля.

"Земля будет охлаждаться при безоблачном небе и северном ветре. <...> В общем, такие легкие морозцы", – добавил Вильфанд.

Также он предупредил о резком повышении атмосферного давления 28 апреля – на 10 миллиметров ртутного столба. Синоптик уточнил, что днем столбик термометра поднимется до плюс 12 градусов, а по области – до плюс 14 градусов.

"Холодная погода, примерно на 6 градусов температура ниже нормы", – заключил Вильфанд.

В Московском регионе до 09:00 28 апреля объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за заморозков. Температурные показатели в эти дни будут в пределах минус 5–0 градусов.

