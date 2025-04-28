Сильные порывы ветра ожидаются в столице 28 апреля

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Усиление порывистого ветра до 15 метров в секунду ожидается в столице в понедельник, 28 апреля. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства в телеграм-канале.

Непогода, по прогнозам синоптиков, придет в город после 10:00 и продлится до конца суток. Москвичам рекомендуют не стоять под деревьями и не оставлять около них свой автомобиль,

Кроме того, департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности призвал горожан избегать шатких конструкций и линии электропередач, а также не парковать возле них машины.

В департаменте добавили, что при необходимости москвичам следует звонить в экстренные службы по телефону 112.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о резком повышении атмосферного давления 28 апреля – на 10 миллиметров ртутного столба. По словам синоптика, днем столбик термометра поднимется до 12 градусов, а по области – до 14 градусов.