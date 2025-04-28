Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Желтый уровень опасности объявлен в Московском регионе из-за риска пожаров, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

В Подмосковье высокий уровень пожарной опасности (четвертый класс) сохранится до 18:00 29 апреля. В Москве аналогичное предупреждение действует до 21:00 того же дня.

Прошедшей ночью, 28 апреля, в Подмосковье зафиксировали рекордно низкие температуры. Холоднее всего было в Клину – там столбики термометров упали до минус 5,9 градуса.

В это же время в Можайске обновился рекорд минимальной суточной температуры. Термометры на метеостанции показали минус 4,2 градуса, что на 0,7 градуса ниже рекорда 1971 года.

При этом потепление в столичный регион придет лишь в выходные дни, 3 и 4 мая. Ночью в эти дни будет от 4 до 9 градусов, а днем воздух прогреется до 11–16 градусов. Но эти показатели все еще будут на 2 градуса ниже нормальной для начала мая температуры.

