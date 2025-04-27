Синоптик Леус: заморозки зафиксированы в Московском регионе минувшей ночью

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В ночь на 27 апреля почти на всей территории Московского региона зафиксированы заморозки. Об этом в телеграм-канале написал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Со слов синоптика, вне зоны заморозков оказался центр столицы. Согласно данным метеостанции на ВДНХ, ночной минимум составил минус 0,3 градуса. На Балчуге минимальная температура воздуха была 0,6 градуса, в Бутове – минус 1,6 градуса.

Холоднее всего было в подмосковных Черустях, где столбики термометров показали минус 4 градуса, уточнил Леус. При этом в ночь на 28 апреля заморозки сохранятся, добавил специалист.

По прогнозам синоптиков, в Москве 27 апреля ожидается облачная погода и мокрый снег. Днем температура в столице окажется в пределах 5–7 градусов, в Московской области – 3–8 градусов. Ночью в мегаполисе температура понизится до минус 3 градусов, по области – до минус 5 градусов.

Скорость северо-западного ветра составит от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление будет на отметке 752 миллиметра ртутного столба.