Мокрый снег и порывистый ветер ожидаются в Москве 27 апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода с прояснениями и небольшими осадками в виде мокрого снега ожидаются в Москве в последний день недели, 27 апреля. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 5 до 7 градусов тепла, в Подмосковье – от 3 до 8 градусов.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в Москве понизится до минус 3 градусов, по области – до минус 5 градусов.

Заморозки до минус 5 градусов ожидаются в Москве в ночные часы с 26 по 28 апреля. В связи с этим в Московском регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

Потепление придет в Москву и область на следующих выходных, 3 и 4 мая. В эти дни ночная температура в столице начнет расти и достигнет 4–9 градусов. В дневное время воздух прогреется до 11–16 градусов.