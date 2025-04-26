Аттракцион "Авиатор" в парке "Орион" закрыт из-за непогоды

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Аттракцион "Авиатор" в парке "Орион" на ВДНХ временно не работает на фоне холодной погоды. Об этом сообщила пресс-служба парка.

Уточняется, что аттракцион возобновит работу, как только температура воздуха превысит 10 градусов тепла.

"Остальные аттракционы работают в штатном режиме", – говорится в сообщении.

Ранее "Орион" стал лауреатом национальной премии "Парки России", он также занял первое место в категории "Парк года" в номинации "Парк развлечений". Как рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина, в парке работает десять аттракционов, а до 2030 года их число вырастет более чем в три раза.

В парке можно посмотреть спектакли в Театре сказок и прокатиться на "Лунном экспрессе". Также популярностью пользуется канатная дорога "Воздушный трамвай". Она является самой длинной в столице. Кабинки поднимают посетителей на высоту 32 метра.