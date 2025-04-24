Зона пляжного отдыха появилась на Пионерском пруду в Парке Горького

Фото: пресс-служба департамента капитального ремонта города Москвы

Зону пляжного отдыха создали на берегу Пионерского пруда в Центральном парке культуры и отдыха имени Максима Горького. Гости и жители столицы уже в этом сезоне смогут здесь купаться и загорать, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Несмотря на сравнительно небольшую площадь, здесь можно будет поплавать, поплескаться в воде с детьми и принять солнечные ванны на удобных лежаках и шезлонгах", – подчеркнул замруководителя столичного департамента капитального ремонта Сергей Дунаев.

Пионерский пруд появился в XIX веке в рамках обустройства сада мещанского училища. В то время пруд носил название Малый, а в советское время его стали называть Пионерским. При этом для купания пруд был непригоден, поэтому было решено создать здесь новую зону пляжного отдыха.

В рамках работ специалисты очистили дно водоема от ила и мусора объемом 3,7 тысячи кубических метров, после чего сделали песчаное ложе и пляжную зону с пологими спусками к воде. Также было восстановлено свыше 620 метров береговой полосы и установлен мобильный пункт комплексной очистки воды с донным выпуском.

Вдоль берега специалисты оборудовали настилы, для чего смонтировали металлический каркас с покрытием из террасной доски, площадь которой составила почти 4,6 тысячи квадратных метров. На настилах установили кресла, шезлонги и лежаки. Вокруг пруда появились лавочки и урны, а также 356 малых архитектурных форм.

Кроме того, около пруда построили четыре павильона, в которых будут находиться раздевалки, душевые, туалеты, пункт проката пляжных принадлежностей, помещения администрации и кафе.

Вокруг пруда проложили тротуары из бетонной плитки, установили 55 фонарей, вышки спасателей, смонтировали систему оповещения и 25 камер видеонаблюдения. На территории около пруда разбили около 6,5 тысячи квадратных метров газона, высадили свыше 30 лип, кленов и около 500 кустарников.

Также там сделали детскую площадку, небольшую зону отдыха с перголой, креслами и столиками.

Всего в 2025 году специалисты реабилитируют 19 столичных прудов. В порядок будут приведены Нижний и Верхний Кузьминские пруды, два Кунцевских пруда, Верхний Люблинский пруд, Малый Воронинский пруд и водоем в парке 50-летия Октября.

Их очистят от ила, в некоторых случаях углубят дно, отремонтируют береговые полосы, выполнят гидроизоляцию и обустроят биоплато с водной растительностью.

