Собянин: шесть проектов благоустройства реализуем в ВАО в этом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Шесть проектов благоустройства будут реализованы в Восточном административном округе (ВАО) Москвы в 2025 году. Об этом заявил Сергей Собянин в своем блоге.

В районе Богородское специалисты приведут в порядок парк "Янтарная горка", который находится недалеко от районного центра "Место встречи "Янтарь". Там обновят пешеходные и беговые дорожки с резиновым покрытием, создадут зоны отдыха с лавочками и качелями под навесом и установят площадку с мини-амфитеатром и сценой для мероприятий.

Детскую площадку планируется увеличить и зонировать, а на спортивной – установить новые силовые тренажеры, фитнес-станцию и площадку для кроссфита. Отдельную мультифункциональную площадку обустроят и для игры в футбол и баскетбол. Кроме того, на собачьей площадке мастера заменят оборудование для дрессировки питомцев, ограждение и покрытие.

Работы ожидают и "Зеленый парк", расположенный на пересечении Зеленого проспекта и Фрязевской улицы на границе районов Новогиреево и Ивановское. В его центре появится зона тихого отдыха с качелями и площадкой для мероприятий. Старую спортивную площадку заменят на современное футбольное поле. По периметру специалисты сделают беговую дорожку, а неподалеку установят турники и тренажеры для воркаута.

На детской площадке будут новые горки и качели. Также специалисты обустроят археологическую песочницу. Вместе с тем будет выполнена просьба жителей по переносу площадки для собак ближе к Фрязевской улице.

В Ивановском будет благоустроена территория у Нижнего и Верхнего Ивановских прудов. В прошлом году там завершили работы по их реабилитации. Водоемы очистили от ила и сформировали ложе из речного песка. Для рыбаков на нижнем пруду сделали две видовые площадки.

В этом году специалисты приведут в порядок прилегающую территорию. В рамках работ возле воды появятся прогулочные зоны с видовыми площадками и местами для тихого отдыха. Для детей сделают новые площадки. Более того, мастера обустроят зону воркаута, площадку с уличными тренажерами и всесезонную спортивную площадку. Любители экстремального спорта смогут позаниматься в скейт-парке. По просьбам жителей сделают и площадку со специальными столами для игры в шахматы. Существующий фонтан также реконструируют.

У Суздальского пруда в районе Новокосино сделают пространство, удобное для маломобильных жителей и родителей с колясками. Там установят теневые навесы от солнца, шезлонги и качели, аппараты со специальным кормом для уток. Для спортсменов сделают воркаут-зону и велодорожку, а для детей – игровые площадки.

В Вешняках на участке улицы Кетчерской эксперты построят многофункциональный спортивный кластер, скейт-парк и памп-трек.

В порядок будет приведет и бульвар в 4-м микрорайоне в районе Косино-Ухтомский. Согласно проекту, там появится аллея с небольшим амфитеатром и парковыми качелями. Входные зоны украсят арки с подсветкой. Возле школы № 2036 для родителей установят зону ожидания со скамьями и закрытыми стеллажами для уличной библиотеки.

"Все больше дворов и общественных пространств в Восточном округе становятся уютнее и комфортнее, и эту работу мы обязательно продолжим", – заключил мэр Москвы.

Ранее Собянин сообщил, что на северо-западе Москвы благоустроят еще два общественных пространства. В частности, в этом году будет обновлен парк "Дубрава", созданный 10 лет назад. В зоне воркаута появятся новые силовые тренажеры с навесами, чтобы жители и гости парка могли заниматься спортом в любую погоду. Также рядом будет обновлена и расширена зона для прогулок и занятий с домашними питомцами.

