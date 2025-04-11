Собянин: еще два общественных пространства благоустроят на западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На западе Москвы планируется благоустроить еще два общественных пространства. Об этом рассказал Сергей Собянин.

"В прошлом году в ЗАО благоустроили пять крупных общественных пространств, а в этом приведем в порядок еще две прогулочные территории у воды", – написал он в своем личном блоге.

Градоначальник напомнил, что парк "Пионерский" в столичном районе Фили-Давыдково комплексно не благоустраивался еще с 2009 года. В это же время зеленая территория очень важна за счет своего расположения – рядом находятся жилые дома и социальные объекты, а многие жители района добираются до метро именно через парк.



"В центре парка – Мазиловский пруд, несколько лет назад его почистили от ила, укрепили берега, а на отдельных участках обустроили биоплато. Сегодня там растет ирис обыкновенный, ирис болотный и кубышка желтая", – сказал Собянин.

В 2025 году специалисты планируют взяться за благоустройство территории уже вдоль самого пруда. По итогу жители смогут покачаться на качелях или посидеть на шезлонге прямо на берегу.

Кроме того, планируется обновить прогулочные маршруты, подготовить сцену для районных мероприятий, а также расширить детскую игровую зону по просьбам жителей дома № 66 по Кастанаевской улице. Ожидается, что территория будет дополнительно озеленена и получит новую систему освещения.



"В Можайском районе благоустроим береговую зону Беловежского пруда. В последний раз работы здесь проводились больше десяти лет назад", – написал мэр Москвы.

Здесь будут обновлены пешеходные дорожки, качели и лавочки, расположенные вокруг пруда. После благоустройства территория будет хорошо освещаться по вечерам, а дети смогут играть на улучшенных игровых площадках, добавил Собянин.

В это же время здесь установят новый спортивно-гимнастический комплекс, уличные тренажеры и столы для настольного тенниса, а также обновленную сцену.

Ранее градоначальник рассказывал, что с 2011 года в столице привели в порядок около 90 километров набережных Москвы-реки. На них появились комфортные пешеходные пространства, зоны для отдыха и занятий спортом, а также смотровые площадки.

Подобные работы прошли на Крымской, Якиманской, Софийской, Раушской, Космодамианской, Садовнической, Воробьевской, Кадашевской и других набережных.

