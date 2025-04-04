Началось благоустройство территории олимпийского комплекса "Лужники" в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве началось благоустройство олимпийского комплекса "Лужники", сообщил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Главная задача – превратить "Лужники" в один из лучших столичных парков, сделать современное общественное пространство, где будет возможность не только проводить международные соревнования и заниматься любительским спортом, а еще и отдыхать всей семьей", – отметил вице-мэр.

Работы планируется разделить на несколько этапов, чтобы территория не была закрыта полностью. В 2025 году рабочие обновят центральную площадь у Большой спортивной арены, а также причал "Лужники"-Центральный. Планируется, что причал можно будет использовать еще и как место отдыха около воды.

"В ходе работ отремонтируем покрытие дорожек, установим новые опоры освещения с энергоэффективными светильниками, разделим пешеходные и транспортные потоки на территории комплекса <...> на центральной площади появится зеркало водной глади с местами для отдыха. Зимой там и на прилегающих боковых аллеях планируется заливать каток", – сказал Бирюков.

Территорию планируется озеленить. Сейчас на площади уже модернизируются коммуникации и инженерные системы, а также обустраивается техническое подземное помещение. Кроме того, монтируются сваи для различных павильонов.

Ранее Сергей Собянин заявлял, что с 2011 года в Москве привели в порядок около 90 километров набережных Москвы-реки. На них создали комфортные пешеходные пространства, зоны для отдыха и занятий спортом, а также смотровые площадки.

Новые места для отдыха у воды создаются на территориях, которые ранее оставались недоступными, преимущественно в реорганизуемых промзонах. Одной из самых крупных среди подобных площадок стала набережная Марка Шагала на ЗИЛе.

