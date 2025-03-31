Собянин объявил о старте приема заявок на конкурс строительных проектов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В Москве стартовал прием заявок на конкурс "Лучший реализованный проект в области строительства", рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"В этот раз выберем два "Проекта года": один определят жители в проекте "Активный гражданин", другой – члены Городской конкурсной комиссии", – отметил мэр Москвы.

Также будет еще 11 номинаций:



спортивные объекты; культурно-просветительские объекты; благоустройство общественных пространств и природных территорий; учебно-образовательные объекты; офисные и деловые центры; лечебно-оздоровительные объекты; реставрация и приспособление объектов культурного наследия для современного использования; объекты промышленного назначения; улично-дорожная сеть; объекты метрополитена и железнодорожного транспорта; программа реновации.

Собянин напомнил, что в победителях прошлого года – многофункциональный научно-образовательный корпус имени Баумана, станции метро "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково" Солнцевской линии метро, а также новостройка на улице Кастанаевской, выстроенная по реновации.

Прием заявок продолжится до 31 мая, а церемония награждения пройдет накануне Дня строителя (10 августа).



В Москве продолжают возводить различную недвижимость в рамках развития территорий. До 2030 года инвесторы планируют построить 48 разных коммерческих и жилых объектов недвижимости, которые будут прилегать к транспортным хабам у станций метрополитена.

Это позволит создать в районе 37 городских вокзалов около 3,5 миллиона квадратов недвижимости, а также свыше 45 тысяч рабочих мест.