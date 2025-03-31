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31 марта, 08:37

Мэр Москвы

Собянин объявил о старте приема заявок на конкурс строительных проектов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В Москве стартовал прием заявок на конкурс "Лучший реализованный проект в области строительства", рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"В этот раз выберем два "Проекта года": один определят жители в проекте "Активный гражданин", другой – члены Городской конкурсной комиссии", – отметил мэр Москвы.

Также будет еще 11 номинаций:

  1. спортивные объекты;
  2. культурно-просветительские объекты;
  3. благоустройство общественных пространств и природных территорий;
  4. учебно-образовательные объекты;
  5. офисные и деловые центры;
  6. лечебно-оздоровительные объекты;
  7. реставрация и приспособление объектов культурного наследия для современного использования;
  8. объекты промышленного назначения;
  9. улично-дорожная сеть;
  10. объекты метрополитена и железнодорожного транспорта;
  11. программа реновации.

Собянин напомнил, что в победителях прошлого года – многофункциональный научно-образовательный корпус имени Баумана, станции метро "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково" Солнцевской линии метро, а также новостройка на улице Кастанаевской, выстроенная по реновации.

Прием заявок продолжится до 31 мая, а церемония награждения пройдет накануне Дня строителя (10 августа).

В Москве продолжают возводить различную недвижимость в рамках развития территорий. До 2030 года инвесторы планируют построить 48 разных коммерческих и жилых объектов недвижимости, которые будут прилегать к транспортным хабам у станций метрополитена.

Это позволит создать в районе 37 городских вокзалов около 3,5 миллиона квадратов недвижимости, а также свыше 45 тысяч рабочих мест.

Собянин объявил о старте приема заявок на конкурс строительных проектов

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