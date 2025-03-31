31 марта, 08:37Мэр Москвы
Собянин объявил о старте приема заявок на конкурс строительных проектов
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
В Москве стартовал прием заявок на конкурс "Лучший реализованный проект в области строительства", рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
"В этот раз выберем два "Проекта года": один определят жители в проекте "Активный гражданин", другой – члены Городской конкурсной комиссии", – отметил мэр Москвы.
Также будет еще 11 номинаций:
- спортивные объекты;
- культурно-просветительские объекты;
- благоустройство общественных пространств и природных территорий;
- учебно-образовательные объекты;
- офисные и деловые центры;
- лечебно-оздоровительные объекты;
- реставрация и приспособление объектов культурного наследия для современного использования;
- объекты промышленного назначения;
- улично-дорожная сеть;
- объекты метрополитена и железнодорожного транспорта;
- программа реновации.
Собянин напомнил, что в победителях прошлого года – многофункциональный научно-образовательный корпус имени Баумана, станции метро "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково" Солнцевской линии метро, а также новостройка на улице Кастанаевской, выстроенная по реновации.
Прием заявок продолжится до 31 мая, а церемония награждения пройдет накануне Дня строителя (10 августа).
В Москве продолжают возводить различную недвижимость в рамках развития территорий. До 2030 года инвесторы планируют построить 48 разных коммерческих и жилых объектов недвижимости, которые будут прилегать к транспортным хабам у станций метрополитена.
Это позволит создать в районе 37 городских вокзалов около 3,5 миллиона квадратов недвижимости, а также свыше 45 тысяч рабочих мест.
Собянин объявил о старте приема заявок на конкурс строительных проектов