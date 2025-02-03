Новое здание цирка на проспекте Вернадского будет построено к 2028 году

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Строительство нового здания для Большого Московского цирка на проспекте Вернадского будет завершено к 2028 году или в первой половине того же года. Об этом сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов.

"Я думаю, что мы на стройку выйдем до конца текущего года и постараемся завершить проект к 2028 году, может быть, в первой половине 2028 года. Сейчас мы готовим проект, и в зависимости от проектных решений сроки могут чуть-чуть подвинуться", – цитирует Ефимова РИА Новости.

В столице объявили конкурс на архитектурную концепцию реконструкции цирка в прошлом году, в финальном отборе участвовали шесть компаний. В конце января победила концепция, по которой будет построен комплекс, состоящий из центрального шатра и вытянутого вспомогательного корпуса.

Ефимов подчеркнул, что такое решение позволит проводить самые современные шоу. Он уточнил, что нынешнее здание цирка на проспекте Вернадского находится в полуаварийном состоянии и перестраивать его бессмысленно. Площадь нового цирка превысит 80 тысяч "квадратов", а его вместительность увеличится до 5 тысяч мест.

Ранее сообщалось, что в усадьбе Кузьминки, самой большой по числу культурного наследия в столице, за три года отреставрируют 32 памятника архитектуры. В рамках восстановления специалисты приведут в порядок центральные и главные строения усадьбы.

Кроме того, в центре Москвы отреставрируют историческое здание театра "Эрмитаж". В частности, рабочие укрепят несущие конструкции, поменяют перекрытия и армируют кирпичные стены, а также приведут в порядок входные группы, эвакуационные выходы.