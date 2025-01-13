Историческое здание театра "Эрмитаж" будет отреставрировано в центре Москвы

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В центре Москвы отреставрируют историческое здание театра "Эрмитаж", соответствующий проект по реставрации и приспособлению объекта под современное использование уже согласован Москомэкспертизой, передает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Здание находится по адресу строение 1, дом 3, улица Каретный Ряд.

"Объект сохранит свой исторический облик и планировочную структуру. Также будут восстановлены некоторые утраченные архитектурные элементы", – объяснил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.

Рабочие укрепят несущие конструкции, поменяют перекрытия и армируют кирпичные стены, а также приведут в порядок входные группы, эвакуационные выходы. Кроме того, в здании появится шахта с подъемником с первого на третий этаж. Планируется замена лестниц, приведение в порядок окон и дверей.

Текущая планировка театра относится к реконструкции 1948 года. По новому проекту в схему помещений будут внесены изменения, которые позволят дать более удобный доступ в санузлы, включая маломобильных граждан. В театре появится зрительский буфет на 28 посадочных мест и технические галереи в запотолочное пространство.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что реставрация фасадов церкви Вознесения Господня в музее-заповеднике "Коломенское" подошла к концу. Объект культурного наследия входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Один из первых каменных шатровых храмов был построен в 1528–1532 годах и сразу стал самым высоким зданием на Руси, достигнув высоту в 62 метра.

