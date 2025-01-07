В Москве в 2025 году капитально отремонтируют 11 домов в стиле модерн

Фото: фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

В Москве в 2025 году отремонтируют 11 домов в стиле модерн в рамках программы капитального ремонта жилого фонда. Это в том числе здания в Большом Афанасьевском и Фурманном переулках, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Стиль модерн пришел из Европы и стал в Москве популярным в конце XIX века. Один из домов с его элементами находится в Большом Афанасьевском переулке. Здание сложной формы было построено в 1913 году.

Специалисты расчистят, промоют и обработают антигрибковыми составами фасады, приведут в порядок кирпичную кладку и облицовочный кирпич. Здание оштукатурят и окрасят, сохранив исторический бежевый и кремово-белый цвет. Также в здании заменят магистрали и стояки центрального отопления, холодного водоснабжения и канализации.

Кроме того, в этом году отремонтируют пятиэтажный многоквартирный жилой дом в Фурманном переулке, известный как доходный дом А. Н. Монигетти. Здание было возведено в 1917 году архитектором Николаем Матвеевым.

В ходе ремонта приведут в порядок фасады, подвал и крышу, заменят ряд инженерных систем. Дом окрасят в исторические цвета "серый янтарь" и "кремово-белый". Планируется заменить электрическую сеть, трубы центрального отопления, канализации и водоснабжения.

Также в 2025 году исторический облик вернут зданию на улице Спиридоновке, которое было построено в стиле модерн в 1917 году по проекту архитектора Карла Альбрехта как доходный дом. Здесь обновят фасад, крышу и подъезды здания, а также заменят ряд инженерных систем. При этом ремонт будут вести по специально разработанному плану, с использованием отечественных материалов и технологий.

Между тем за 2024 год в столице отреставрировали 157 объектов, рассказывал Сергей Собянин. В общей сложности с 2011 года в Москве было отреставрировано свыше 2,3 тысячи зданий и памятников, обновлена четвертая часть объектов культурного наследия города.