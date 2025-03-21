Более 40 жилых, торговых и офисных объектов появятся у городских вокзалов

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До 2030 года инвесторы построят 48 различных объектов коммерческой и жилой недвижимости в рамках развития территорий, которые прилегают к транспортным хабам у станций метро Москвы. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Предполагается, что после реализации этих проектов в зоне притяжения 37 городских вокзалов будет создано около 3,5 миллиона квадратных метров жилой, торговой и офисной инфраструктуры. Таким образом в различных районах города появятся более 45 тысяч рабочих мест, подчеркнул Ефимов.

Оператором программы было решено назначить АО "Мосинжпроект". При этом свыше 50% от общего количества площадей недвижимости, которые планируется ввести в эксплуатацию у городских вокзалов до 2030 года, приходится на торговые и офисные площади.

"В ближайшие пять лет в столице планируется построить около 635 тысяч квадратных метров торговых площадей. Проекты реализуют в 10 административных округах столицы: по одному – в центре, на северо-востоке и в Новомосковском округе, по два – на юге, востоке, юго-западе и северо-западе, четыре – на севере, шесть – на юго-востоке и семь – на западе", – рассказал, в свою очередь, министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества столицы Максим Гаман.

В частности, в Хорошевском районе на севере Москвы уже началась реализация делового центра "Хорошевская площадь". Планируется, что там откроются магазины, рестораны и предприятия услуг. Девелопером проекта стала холдинговая компания "Современные деловые пространства", дочерняя структура которой победила в конкурсе на право реализации данного проекта.

Вместе с тем на пересечении Хорошёвского шоссе и улицы Куусинена инвестор должен реализовать многофункциональный комплекс, в котором, помимо офисов, предусмотрены помещения торгово-развлекательного назначения площадью около 3 тысяч квадратных метров, отметил исполнительный директор по девелопменту инжинирингового холдинга "Мосинжпроект" Павел Дудулин.

По его словам, к настоящему моменту была получена вся разрешительная документация. Работы нулевого цикла должны начаться во втором квартале 2025 года. После возведения нового комплекса в Москве появится более 2 тысяч новых рабочих мест, резюмировал он.

При этом от реализации данного проекта городской бюджет, по предварительным оценкам, получит свыше 5 миллиардов рублей.

Кроме того, с 2011 года за счет городского бюджета в Москве построили 69 объектов социальной инфраструктуры. Их возвели в рамках государственных программ столицы "Градостроительная политика", "Социальная поддержка жителей города Москвы" и "Безопасный город".