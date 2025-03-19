Почти 70 соцобъектов построено в Москве по трем госпрограммам с 2011 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С 2011 года за счет городского бюджета в Москве построили 69 объектов социальной инфраструктуры. Их возвели в рамках государственных программ столицы "Градостроительная политика", "Социальная поддержка жителей города Москвы" и "Безопасный город", рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По программе "Градостроительная политика" было построено 23 объекта, по "Безопасному городу" – 30, а по "Социальной поддержке жителей Москвы" – 16. В прошлом году в городе появилось четыре объекта, а с 2011 года новые соцучреждения возвели в Измайлове, Раменках, Академическом, Дмитровском районах, Строгине, Куркине и других.

Как отметил глава департамента гражданского строительства Рафик Загрутдинов, в 2016 году за счет городского бюджета появился Шипиловский дворец бракосочетания общей площадью около 2 тысяч квадратных метров. Внутри здания есть зал для торжественной регистрации брака, кабинеты для оформления документов, гостиные для фотосессий и гримерная. Кроме того, ЗАГС оснастили пандусами и тактильными указателями.

Вместе с тем в 2022 году в Москве был построен физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном на территории Московского колледжа социальных профессий имени Е. И. Холостовой в Бутырском районе. Его площадь составляет почти 5,5 тысячи "квадратов". На первом этаже располагаются гардероб и зона для плавания, на втором – тренажерный зал, а на третьем – спортзал для игровых видов спорта.

В прошлом году в городе возвели здание отдела внутренних дел по Тверскому району. Трехэтажное строение площадью 6,6 тысячи квадратных метров на Краснопролетарской улице построено по индивидуальному проекту. Там сформированы комфортные условия для полицейских.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова, в 2024 году были оформлены четыре разрешения на ввод в эксплуатацию соцобъектов.

"На протяжении всего строительного цикла наши инспекторы оценивали качество выполняемых работ и применяемых материалов – суммарно за время возведения зданий была проведена 51 выездная проверка", – сказал он.

Ранее город предоставил застройщику земельный участок в Молжаниновском районе, на котором по Адресной инвестиционной программе появится здание для размещения социальных учреждений. Дом будет возведен на 3-й Подрезковской улице за счет средств городского бюджета, его площадь составит примерно 7,4 тысячи квадратных метров. В здании разместят организации департамента труда и соцзащиты населения Москвы.

