Новое здание для соцучреждений построят в Молжаниновском районе

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Город предоставил застройщику земельный участок в Молжаниновском районе, на котором по Адресной инвестиционной программе появится здания для размещения социальных учреждений. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу столичного департамента городского имущества Максима Гамана.

Дом будет возведен на 3-й Подрезковской улице за счет средств городского бюджета, его площадь составит примерно 7,4 тысячи квадратных метров. По словам Гамана, в здании разместят организации департамента труда и соцзащиты населения Москвы, а также столичный центр предоставления госуслуг.

Кроме того, планируется, что в здании будут работать также семейный центр и центр московского долголетия. Для каждой из организаций будут выделены отдельные помещения с оборудованием.

Специалисты также благоустроят прилегающую территорию площадью 660 квадратных метров, на которой установят малые архитектурные формы, летнюю сцену для мероприятий, а также открытую парковку для посетителей и работников.

Участок находится около частных жилых домов и многоэтажной застройки. Рядом есть платформа Новоподрезково третьего Московского центрального диаметра.

В Москве реализуют крупные градостроительные проекты за счет бюджетных средств – все эти проекты включены в Адресную инвестиционную программу. Департамент городского имущества подбирает и выделяет застройщикам земельные участки для возведения этих объектов.

Между тем более 6 тысяч фонарей установили возле социальных объектов в Москве в 2024 году. Больше всего их появилось в ТиНАО, на юге и юго-западе столицы.

В свою очередь, Сергей Собянин сообщал, что с 2011 года в Москве было построено 1 118 объектов социальной инфраструктуры. При этом в 2025 и 2026 году в столице запланировано строительство порядка 150 детских садов, школ, поликлиник, больничных корпусов, спортивных комплексов и других объектов.