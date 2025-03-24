Работы по благоустройству дворов стартовали в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве стартовали работы по благоустройству дворов. К их выполнению приступили специалисты комплекса городского хозяйства (КГХ), рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В этом году планируется привести в порядок около 2,4 тысячи дворов, в которых будут обновлены асфальтовое покрытие, пешеходные дорожки и проезды, рассказал вице-мэр. Вместе с этим работники обустроят удобные парковки.

"Важный заключительный этап всех столичных программ благоустройства – озеленение, во дворах появятся новые газоны", – уточнил Бирюков.

При этом все проекты разрабатывались с учетом предложений и пожеланий горожан. Заммэра пояснил, что благоустройство дворовых территорий включает в себя изменение или установку новых малых архитектурных форм. Именно в выборе их дизайна жители и могут принять участие.

Кроме того, при наличии необходимого пространства специалисты могут разместить качели и беседки. Еще в рамках работ они ремонтируют детские и спортивные площадки, заменяя покрытие и оборудование.

Особое внимание уделяется улучшению системы освещения, подчеркнул Бирюков, добавив, что специалисты устанавливают фонари и уличные светильники с энергоэффективными лампами.

Помимо этого, пожелания жителей учитываются и при выделении места для выгула домашних питомцев. Оно может появиться, если позволяют условия, заключил вице-мэр.

Ранее стало известно, что в центре Москвы появится еще одна прогулочная зона. Ее обустроят на улице Маши Порываевой и проспекте Академика Сахарова, где готовятся к прокладке новой трамвайной линии.

Там расширят тротуары, сделают новые пешеходные переходы, установят современные энергоэффективные фонари. Работы по благоустройству затронут также соседние улицы и бульвары.