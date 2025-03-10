Работы по капремонту крыш жилых домов стартовали в Москве

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В Москве стартовали работы по проведению капитального ремонта крыш многоквартирных домов, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Всего в порядок приведут 679 кровель, из которых 346 – плоские наплавляемые крыши, а еще 333 – металлические скатные, уточнил вице-мэр. При этом наибольшее внимание будет уделено районам центральной, восточной и северной частей города.

"В перечень работ входит полная замена кровельного покрытия, ремонт стыков плит, ограждения, мест примыкания кровли к фронтонам и карнизам", – пояснил Бирюков в телеграм-канале комплекса городского хозяйства (КГХ).

Как уточнили в ведомстве, капремонт плоских крыш является сезонным видом работ и проводится исключительно при плюсовой температуре.

Процесс начинается со снятия старой гидроизоляции и нескольких слоев рубероида, под которыми находится армированная пескобетонная стяжка. Если стяжка нуждается в ремонте, ее либо частично отливают заново, либо полностью заменяют.

Затем сверху укладывают полимерно-битумный материал, который позволяет кровле выдерживать резкие перепады температур.

Отмечается, что скатные металлические крыши можно менять круглогодично. Во время ремонта старое покрытие заменяют оцинкованным металлом, утепляют чердачное перекрытие, что повышает энергоэффективность здания.

Вместе с тем в столице стартовал ремонт подъездов многоквартирных домов. В этом году он запланирован в 16,7 тысячи подъездов.

В обязательный перечень работ входит покраска входных групп, потолков и стен. Также специалисты уберут электрическую проводку в специальные короба, обновят теплоизоляцию трубопроводов, облицовку стен, почтовые ящики, ступени, перила и другие конструкции.