В Москве начались гидравлические испытания тепловых сетей

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

В Москве стартовали гидравлические испытания тепловых сетей без отключения потребителей, сообщает пресс-служба комплекса горхозяйства Москвы.

По словам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, на данный момент общая протяженность тепловых сетей в столице превышает 18 тысяч километров, поэтому испытания начнут проводить раньше для обеспечения готовности коммуникаций к следующему осенне-зимнему сезону.

До конца апреля запланировано 57 этапов гидравлических испытаний на трубопроводах общей протяженностью 245,4 километра. Работы пройдут во всех административных округах столицы.

Как пояснили в комплексе городского хозяйства, испытания теплосетей являются одним из основных направлений подготовки к отопительному сезону. Они позволяют выявить потенциально ненадежные участки и восстановить их для бесперебойного теплоснабжения потребителей в сезон.

Основной объем испытаний проводят сотрудники ПАО "МОЭК" в период с мая по сентябрь после отключения отопления. Во время работ проводится перекладка трубопроводов, профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, а также приводятся в порядок внутридомовые системы теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Ранее сообщалось, что в Москве будут промыты 1,1 тысячи памятников после осенне-зимнего периода. Очистка монументов будет организована после того, как в столице установятся постоянные круглосуточные положительные температуры.

В городе памятники регулярно промывают с апреля по октябрь, а регламентные работы проводятся ежемесячно. При этом если памятник сильно загрязнен, его очищают каждые две недели.

