Собянин: на западе Москвы появится новое общественно-деловое пространство

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В районе Дорогомилово появится новое общественно-деловое пространство. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.



"Подписали постановление о комплексном развитии территории на улице Неверовского <...> Сейчас на участке площадью 1,21 гектара – склады и устаревшие объекты. Вместо них появятся офисы, спортивные и медицинские центры, кафе и отделения банков", – поделился мэр.

Градоначальник подчеркнул, что всего будет создано 1,6 тысячи рабочих мест. Кроме того, планируется благоустроить территорию и обновить улично-дорожные сети. Новое пространство будет находиться в шаговой доступности от метро "Парк Победы", добавил Собянин.



"По программе комплексного развития территорий уже реализуем 113 проектов. Это свыше 28,2 миллиона квадратных метров современной недвижимости и больше 334 тысяч рабочих мест", – заключил мэр.

Ранее градоначальник рассказывал, что с 2011 года в столице привели в порядок около 90 километров набережных Москвы-реки. На них появились комфортные пешеходные пространства, зоны для отдыха и занятий спортом, а также смотровые площадки.

Подобные работы прошли на Крымской, Якиманской, Софийской, Раушской, Космодамианской, Садовнической, Воробьевской, Кадашевской и других набережных.

