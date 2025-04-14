Собянин: два знаковых объекта будут благоустроены на северо-западе Москвы

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На северо-западе Москвы будут благоустроены еще два общественных пространства, сообщил Сергей Собянин на своем личном сайте.

"Несколько масштабных проектов по благоустройству общественных пространств в четырех районах СЗАО реализовали в прошлом году. В этом сезоне проведем работы еще на двух знаковых объектах – в районах Хорошёво-Мневники и Куркино", – уточнил градоначальник.

В 2023 году в Куркине появились удобные пешеходные маршруты для жителей 12-го и 3-го микрорайонов по Новокуркинскому шоссе, а в прошлом году специалисты благоустроили бульвар вдоль этого шоссе вплоть до Машкинского шоссе. Также работы проведены во дворе дома № 51 в 11-м микрорайоне.

В текущем году, по словам мэра, будет обновлен парк "Дубрава", созданный 10 лет назад. Название зеленой территории было выбрано самим местными жителями. Серьезных изменений не планируется, но износившаяся инфраструктура будет заменена на современную, подчеркнул Собянин.

"На спортивных и детских площадках, находящихся у дома 10, корпуса 1, по Родионовской улице и у дома 14 по улице Соколово-Мещерской, разместим новое оборудование и яркое травмобезопасное покрытие", – отметил он.

В зоне воркаута появятся новые силовые тренажеры с навесами, чтобы жители и гости парка могли заниматься спортом в любую погоду. Также рядом будет обновлена и расширена зона для прогулок и занятий с домашними питомцами.

Горожане смогут прогуливаться вдоль водоема по обновленным деревянным настилам, также планируется заменить покрытие дорожек и тропинок. Сухой фонтан будет сохранен, но его реконструируют и установят неподалеку арт-объект "Дубрава".

"Неподалеку от фонтана есть холмы, на них разместим лаунж-зону. Чтобы и зимой в парке было чем заняться – в нем установим горку для веселых катаний. Территорию дополнительно озеленим: высадим деревья и кустарники, разобьем цветники", – отметил мэр.

Также у парка возведут дополнительные места для парковки. Под проект благоустройства подпали и дворы на улицах Родионовской и Соловьиная Роща, а также на Новокуркинском шоссе.

Универсальная площадка появится у дома № 18, корпуса 1, по Родионовской улице, а рядом – еще один детский игровой комплекс. Зону для детских игр с горками, переходами, качелями и мини-скалодромом оборудуют во дворе дома № 18, корпуса 2, по этой же улице, а со стороны Захарьинской улицы обновят зону для тихого отдыха.

В ходе благоустройства между домами № 9 и 11 по улице Соловьиная Роща появится зеленая парковая зона для отдыха, а установленная современная система освещения позволит прогуливаться здесь с комфортом и в вечернее время.

"В районе Хорошёво-Мнёвники приведем в порядок сквер у храма Александра Невского. Через него многие жители идут к станции метро "Народное Ополчение" и остановкам общественного транспорта. А еще в нем часто гуляют с питомцами", – подчеркнул мэр Москвы.

Жители получат детскую и спортивную площадки, удобную дорожку для занятий бегом, маршрут для прогулок с собаками и снаряды для занятий с питомцами. Там обновят систему освещения, газон и высадят дополнительные деревья, кустарники и цветники.

Кроме того, у дома № 12 по улице Мнёвники обновят детскую площадку и разместят игровой комплекс с горками и переходами, а рядом появятся качели, карусели, песочница и качалка. Возведут зону тихого отдыха со скамейками-качелями с навесами, а рядом для любителей спорта появятся новые тренажеры.

"По улице Генерала Глаголева и улице Маршала Тухачевского благоустроим дворы четырех домов. Обновим детские и спортивные площадки, создадим множество мест для тихого отдыха со скамейками и шезлонгами. Можно будет поиграть в настольный теннис, шахматы и позаниматься на турниках", – заключил градоначальник.

Ранее Собянин рассказывал о благоустройстве еще двух общественных пространств на западе Москвы. В частности, в этом году специалисты планируют благоустроить территорию вдоль Мазиловского пруда в центре парка "Пионерский" в столичном районе Фили-Давыдково.