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16 апреля, 16:49

Город

В парке "Орион" на ВДНХ пройдут работы по благоустройству

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столичном парке "Орион" на ВДНХ пройдут работы по благоустройству. Об этом сообщила пресс-служба выставочного комплекса.

В рамках благоустройства в Колхозном саду парка высадят 140 лип, а на аллее перед аркой Южного входа – 68 лип. Таким образом, количество деревьев здесь увеличится в два раза, отметила пресс-служба.

Кроме того, в районе сада создадут дорожно-тропиночную сеть из гранитной брусчатки и дорожки из деревянного настила. Появятся малые архитектурные формы, навесы, оборудуют велопарковки. Также установят элементы освещения и навигации.

Пешеходный тротуар оборудуют около Южного входа. Здесь же заменят старовозрастные тополя на европейскую липу. Ее высота не будет превышать 10 метров, подчеркнули в выставочном комплексе.

Помимо этого, летом в "Орионе" появятся детская семейная и экстремальная зоны. Также здесь будет четыре комплекса аркадных аттракционов, сообщили в пресс-службе.

Более 200 деревьев высадят в Нижегородском районе Москвы. Также в новом парковом пространстве предусмотрены спортивная площадка, беговые и велосипедные дорожки, детская игровая зона, центральная площадь, павильон и лужайки, собачья площадка и искусственный пруд.

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