Более 200 деревьев высадят в Нижегородском районе Москвы

Фото: stroi.mos.ru

Ландшафтный парк площадью 2,4 гектара появится в Нижегородском районе Москвы. Здесь высадят 207 деревьев, сообщила пресс-служба Москомархитектуры, ссылаясь на главного архитектора столицы Сергея Кузнецова.

По его словам, в новом парковом пространстве предусмотрены спортивная площадка, беговые и велосипедные дорожки, детская игровая зона, центральная площадь, павильон и лужайки, собачья площадка и искусственный пруд. Также здесь появится памятник работникам завода, трудившимся в годы Великой Отечественной войны.

На одной из зон парка высадят 172 дерева – 154 лиственных и 18 хвойных. Шесть уже существующих растений пересадят. Гигантомерная груша, 30-летние кусты сирени, рябины и боярышника переедут в сквер с земель завода "Станкоагрегат", отметил Кузнецов.

На территории второй зоны высадят 24 лиственных и 5 хвойных деревьев. Также здесь благоустроят места для отдыха, площадку ожидания такси, уличное кафе, парковку и технические сооружения.

В Москомархитектуре подчеркнули, что новое пространство органично дополнит три жилых проекта. Их жителей ждет место для прогулок, отдыха и активного досуга.

Кроме того, здесь появятся комфортные маршруты, спортивные и детские площадки. Парк будет открыт для всех горожан, добавили в пресс-службе.

Ранее Сергей Собянин заявил, что на северо-западе Москвы благоустроят еще два общественных пространства. В частности, в этом году будет обновлен парк "Дубрава", созданный 10 лет назад. В зоне воркаута появятся новые силовые тренажеры с навесами, чтобы жители и гости парка могли заниматься спортом в любую погоду. Также рядом будет обновлена и расширена зона для прогулок и занятий с домашними питомцами.

Кроме того, в порядок приведут сквер у храма Александра Невского в районе Хорошёво-Мнёвники. Горожане получат детскую и спортивную площадки, удобную дорожку для занятий бегом, маршрут для прогулок с собаками и снаряды для занятий с питомцами. Там обновят систему освещения, газон и высадят дополнительные деревья, кустарники и цветники.