19 столичных прудов реабилитируют в 2025 году

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

19 столичных прудов будут реабилитированы в 2025 году, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.

"Водоемы являются важной составляющей формирования городской среды, они создают благоприятные климатические условия и на протяжении многих лет остаются популярным местом отдыха жителей", – напомнил заммэра Петр Бирюков.

Специалисты регулярно проводят обследования и плановые работы для обеспечения надлежащего состояния прудов. При необходимости принимается решение о реабилитации.

В этом году в порядок будут приведены Нижний и Верхний Кузьминские пруды, два Кунцевских пруда, Верхний Люблинский пруд, Малый Воронинский пруд и водоем в парке 50-летия Октября.

Специалисты очистят дно от ила, в некоторых случаях углубят дно, отремонтируют береговые полосы, выполнят гидроизоляцию, обустроят биоплато с водной растительностью, благоустроят прилегающие зоны.

В 2024 году специалисты провели реабилитацию более 20 прудов. Они смогли извлечь более 93 тысяч кубометров иловых осадков, отремонтировать более 8,3 километра береговых линий, а также создать 34 зоны биоплато общей площадью 4,2 тысячи квадратных километров.

