Проект ВДНХ получил всероссийскую премию в категории "Парк года"

Фото: пресс-служба ВДНХ

Тематический парк "Орион" на ВДНХ стал лауреатом национальной премии "Парки России", он также занял первое место в категории "Парк года" в номинации "Парк развлечений", сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Церемония награждения прошла в рамках V Международной выставки-конференции Park Season Expo в Москве. Это является ключевым событием в стране.

"Возрождение ВДНХ продолжается. Одновременно с реставрацией архитектурных памятников комплекс возвращает свою главную историческую функцию – экспозиционную, а еще предлагает гостям новые форматы культурно-познавательного и активного отдыха. В этом сезоне в "Орионе" работает уже десять аттракционов", – сообщила Сергунина.

Уточняется, что, согласно принятой стратегии, до 2030 года их число вырастет более чем в три раза.

Парк "Орион" – пространство с аттракционами, детскими площадками, благоустроенными зонами и гастрономическими точками. В парке можно посмотреть спектакли в Театре сказок и прокатиться на "Лунном экспрессе". Также популярностью пользуется канатная дорога "Воздушный трамвай". Она является самой длинной в столице. Кабинки поднимают посетителей на высоту 32 метра. Из них открывается панорамный вид на главную выставку страны. Также из кабинок видно:

фонтан "Дружба народов";

павильон "Центральный";

павильон "Рабочий и колхозница".

В программу Park Season Expo в 2025 году вошли Международный форум парков стран БРИКС, Всероссийский слет директоров парков и другие саммиты.

На полях выставки представители ВДНХ договорились о сотрудничестве с тремя ведущими экспертными объединениями. Уточняется, что партнерские соглашения подписаны с Ассоциацией парков РФ, Всероссийским обществом охраны природы и Ассоциацией ландшафтных архитекторов России. Сотрудничество предполагает совместные научно-исследовательские, просветительские, экологические, а также культурные проекты. Например, участие в фестивалях и конкурсах, проведение реставрационных и художественных мастер-классов.

Ранее сообщалось, что зона пляжного отдыха появилась на Пионерском пруду в Парке Горького. Гости и жители столицы в этом сезоне смогут там купаться и загорать.

В рамках работ специалисты очистили дно водоема от ила и мусора. Также вдоль берега специалисты оборудовали настилы, для чего смонтировали металлический каркас с покрытием из террасной доски.