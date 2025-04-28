Рекордные заморозки зафиксированы в Подмосковье минувшей ночью

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В Московской области в ночь на 28 апреля были зафиксированы рекордно низкие температуры. Об этом в своем телеграм-канале рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, в Клину минимум составил минус 5,9 градуса. При этом такой низкой температуры 28 апреля здесь не было с начала XXI века.

"Последняя неделя апреля в столичном регионе началась рекордными заморозками. В Можайске минимальная температура воздуха сегодня составила минус 4,2 градуса – это на 0,7 градуса ниже, чем бывший рекорд этого дня, установленный в 1971 году", – сказал Леус.

Как отметил эксперт, это были последние заморозки в текущем апреле.

Ранее синоптики пообещали потепление в Москве в выходные, 3 и 4 мая. В эти дни ночная температура в столице начнет расти и достигнет 4–9 градусов. А в дневное время воздух прогреется до 11–16 градусов. Вместе с тем в выходные прогнозируется небольшой дождь и облачная погода.