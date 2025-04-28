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28 апреля, 06:14

Общество

Переменная облачность и порывистый ветер ожидаются в Москве 28 апреля

Фото: Агентство ''Москва''/Ярослав Чингаев

Переменная облачность преимущественно без осадков ожидается в Москве 28 апреля. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха в столице будет в пределах от 10 до 12 градусов тепла, по области – от 9 до 14 градусов.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до плюс 4 градусов, а в Подмосковье – до плюс 1 градуса.

В связи с сильным ветром в МЧС призвали горожан оставлять автомобили в безопасных местах, обходить на улице рекламные щиты и шаткие конструкции, а также быть аккуратными на дорогах. Кроме того, жителям столицы посоветовали не оставлять детей без присмотра.

Потепление придет в Москву и область в следующие выходные, 3 и 4 мая. В эти дни ночная температура в столице начнет расти и достигнет 4–9 градусов. В дневное время воздух прогреется до 11–16 градусов.

Температура в столице поднимется до 11 градусов 28 апреля

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