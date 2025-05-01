Синоптик Тишковец: ночью в Москве пойдет мокрый снег и ухудшится видимость

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В ночь на 2 мая в Москве ожидается ливень с мокрым снегом, а видимость может ухудшиться до 600–1000 метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковеца.

Синоптик отметил, что за сутки прогнозируется рекордное количество осадков – до 19–24 миллиметров. Он подчеркнул, что это более трети от месячной нормы.

"Температура воздуха в столичном регионе понизится до 0 – плюс 3 градусов, в Верхневолжье ночью ожидаются слабые заморозки и гололедица", – добавил он.

Тишковец уточнил, что снежный покров появится и на севере Подмосковья: в Талдоме – минимум до 3–6 сантиметров, в Дмитрове, Сергиевом Посаде и Волоколамске – до 6–9 сантиметров, Клину – до 12–15 сантиметров. Он не исключил вероятность того, что к утру 2 мая в Москве тоже будет снег, который в этот же день растает.

Синоптик подчеркнул, что 2 мая погода ухудшится в Поволжье и Волго-Вятском районе. Вместе с тем в Центральной России ситуация на улице наладится к середине дня. Температура воздуха в столице составит плюс 6 – плюс 9 градусов.

Также об ухудшении погоды предупредили в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

"В период с 21:00 1 мая до 10:00 2 мая ожидаются осадки, местами сильные (дождь, мокрый снег), местами налипание мокрого снега. В период с 21:00 до 18:00 2 мая ожидается ветер с порывами до 15 метров в секунду", – говорится в сообщении.

В министерстве порекомендовали местным жителям и гостям столицы быть внимательными и осторожными, не оставлять детей без присмотра на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

Ранее сообщалось, что в ночь на 1 мая в столичном регионе зарегистрированы заморозки. Температура упала ниже 0 градусов.

Кроме того, в Москве был объявлен желтый уровень опасности. Он продлится с 06:00 до конца суток 1 мая. Аналогичное предупреждение действует в Подмосковье.

