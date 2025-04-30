Желтый уровень опасности из-за дождя объявлен в столичном регионе 1 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Желтый уровень погодной опасности будет действовать в Москве с 06:00 и до конца суток 1 мая. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Синоптики прогнозируют в столице дождь, грозу и возможное усиление ветра до 16 метров в секунду. Аналогичное предупреждение начнет действовать и в Подмосковье с 03:00 1 мая.

В связи с непогодой в ЦОДД рекомендуют использовать для поездок городской транспорт. Об этом сообщает телеграм-канал столичного Дептранса.

Автомобилистам напоминают о соблюдении скоростного режима и дистанции, а также советуют не отвлекаться на телефон, избегать резких ускорений и торможений. Кроме того, не стоит парковать автомобиль рядом с деревьями и шаткими конструкциями.

За ситуацией на дорогах круглосуточно следят ситуационный центр и дорожный патруль ЦОДД.

Как ранее сообщили синоптики, в Москве 1 и 2 мая может выпасть около половины месячной нормы осадков. Пик дождей 1 мая придется на вторую половину дня и особенно вечер.

За этот день в столице выпадет от 18 до 23 миллиметров осадков. Кроме того, утром 1 мая жители северной части Подмосковья смогут увидеть дождь с мокрым снегом.

В майские праздники столицу накроют аномально холодная погода и порывистый ветер. Такую погоду спровоцируют "бегущие волны", явление, при котором из-за перемещения возмущений по атмосфере резко меняются погодные условия.