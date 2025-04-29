Синоптик Вильфанд: "бегущие волны" накроют Москву в ближайшие дни

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Аномально холодная погода и порывистый ветер прогнозируются в Москве из-за "бегущих волн". Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Погода в ближайшие дни не будет супермайской, и связано это с тем, что на европейской территории России прогнозируются "быстро бегущие волны" (явление, при котором из-за перемещения возмущений по атмосфере резко меняются погодные условия. – Прим. ред.), которые приводят к изменчивости погоды. Прежде всего, ближайшие три дня будут ветреными, порывы ветра – до 15 метров в секунду", – сказал Вильфанд.

Синоптик рассказал, что 1 мая в столице будет холодным, прогнозируется на 4 градуса ниже многолетних значений – от 9 до 11 градусов.

Синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин сообщал, что пасмурная погода с дождями ожидается в Москве с 29 апреля по 1 мая. Температура будет находиться в районе 8–10 градусов тепла, а порывы ветра составят до 18 метров в секунду.

Кроме того, в Москве прогнозируется всплеск тепла в майские праздники. Ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что температура воздуха 9 мая составит до 18 градусов.