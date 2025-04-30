Около половины месячной нормы осадков выпадет в столице 1–2 мая

Фото: Агентство "Москва"/Юлия Иванко

Около половины месячной нормы осадков выпадет в Москве 1 и 2 мая, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, в ночь на 1 мая дожди не ожидаются, воздух в это время будет колебаться от минус 1 до плюс 4 градусов. Под утро небо закроют плотные облака, после чего начнутся дожди. Их пик придется на вторую половину дня и особенно вечер.

Тишковец отметил, что за этот день в столице выпадет от 18 до 23 миллиметров осадков, или 38% от месячной нормы.

Кроме того, утром 1 мая жители северной части Подмосковья смогут увидеть дождь с мокрым снегом. Скорость порывистого юго-восточного ветра составит 4–9 метров в секунду.

"Температура воздуха не выше плюс 7 – плюс 10, в Подмосковье: плюс 6 – плюс 11. Показания барометров будут падать и составят 740 миллиметров ртутного столба", – написал специалист в телеграм-канале.

В ночь на 2 мая и в утренние часы пятницы к ливню добавится мокрый снег, добавил синоптик. В этот день температура воздуха будет колебаться в пределах от 0 до плюс 5 градусов.

Такое холодное и дождливое начало месяца предвещает не теплую и влажную погоду в мае на большей части территории Русской равнины, подчеркнул Тишковец.

Тем временем 30 апреля в Москве температура воздуха составит от 11 до 13 градусов тепла, а в Подмосковье – от плюс 10 до плюс 15 градусов. Временами возможны кратковременные дожди. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

В майские праздники столицу накроют аномально холодная погода и порывистый ветер. Такую погоду спровоцируют "бегущие волны", явление, при котором из-за перемещения возмущений по атмосфере резко меняются погодные условия.