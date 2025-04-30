До 13 градусов тепла и небольшие дожди ожидаются в Москве 30 апреля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

От 11 до 13 градусов тепла установится в Москве 30 апреля, сообщает Гидрометцентр России.

В городе ожидается облачная погода с прояснениям, местами пройдут дожди. В Подмосковье – от плюс 10 до 15 градусов. Ветер северо-западный, северный от 7 до 12 метров в секунду. Временами также возможны кратковременные дожди.

Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в столице 1 мая ожидается холодная погода. Температура будет примерно на 4–4,5 градуса ниже многолетних значений, а ночью пройдет небольшой дождь.

Также в майские праздники Москву накроют "бегущие волны". Это природное явление, которое принесет с собой дождь, ветер и заметное похолодание. Температура будет далека от привычных для мая значений.