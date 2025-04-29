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29 апреля, 15:15

Общество

В майские праздники Москву накроют "бегущие волны"

В майские праздники Москву накроют "бегущие волны"

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В столице в ближайшие дни ожидается нестабильная погода. Москву накроют "бегущие волны" – природное явление, которое принесет с собой дождь, ветер и заметное похолодание. Температура будет далека от привычных для мая значений.

Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, 1 мая температура в столице окажется на 4–4,5 градуса ниже многолетней нормы. Днем будет не выше 9–11 градусов, ночью местами возможны заморозки до 0.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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