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15 марта, 20:00

Общество

"Доктор 24. Темы недели": врач рассказал, что нужно делать при боли в горле

"Доктор 24. Темы недели": врач рассказал, что нужно делать при боли в горле

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Как понять, когда боль в горле из-за простуды, а когда нет? Как боль в горле может привести к проблемам с сердцем? Какие самые частые ошибки совершают жители мегаполиса при лечении горла?

Почему некоторые люди чаще других болеют ангиной? Какие продукты помогут уменьшить боль в горле? На самом ли деле нужно есть мороженое, если болит горло? Как правильно промывать горло, чтобы как можно быстрее его вылечить?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответил ЛОР-врач Михаил Лейзерман.

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Программа: Доктор 24. Темы недели
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