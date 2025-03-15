15 марта, 20:00Общество
"Доктор 24. Темы недели": врач рассказал, что нужно делать при боли в горле
Как понять, когда боль в горле из-за простуды, а когда нет? Как боль в горле может привести к проблемам с сердцем? Какие самые частые ошибки совершают жители мегаполиса при лечении горла?
Почему некоторые люди чаще других болеют ангиной? Какие продукты помогут уменьшить боль в горле? На самом ли деле нужно есть мороженое, если болит горло? Как правильно промывать горло, чтобы как можно быстрее его вылечить?
На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответил ЛОР-врач Михаил Лейзерман.