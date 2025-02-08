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Новости

08 февраля, 16:15

Общество

Москва 24 наградила очередного победителя рубрики "Что вообще происходит"

Москва 24 наградила очередного победителя рубрики "Что вообще происходит"

Атмосферное давление в Москве снизилось до 772,8 мм ртутного столба

Атмосферное давление в Москве составило 773,1 мм ртутного столба

Москвичи могут передать подарки к 23 февраля в зону СВО в 50 пунктах

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Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени. Каждую неделю автор самого интересного ролика получает подарок.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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