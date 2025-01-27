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27 января, 13:30

Общество

Малогабаритные квартиры начали исчезать с рынка Подмосковья

Малогабаритные квартиры начали исчезать с рынка Подмосковья

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С 2025 года в Московской области действует запрет на проектирование квартир площадью менее 28 квадратных метров. Аналогичное ограничение вступило в силу в Москве с августа 2024 года. Это решение направлено на борьбу с застройщиками, которые дробят жилую площадь на студии, искусственно завышая стоимость квадратного метра.

По словам экспертов, объем предложений малогабаритного жилья в столице уже сократился на 10%, а в Подмосковье – на 2%. Тем не менее такие квартиры остаются востребованными. Их активно покупают молодые семьи и родители для детей-студентов, особенно если жилье находится вблизи метро или вузов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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